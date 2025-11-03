- Der UNO-Sicherheitsrat debattiert über die von den USA vorgelegte Resolution zur Lage im Gazastreifen. Vorgesehen ist eine Übergangsverwaltung, sowie 20'000 Soldaten.
- Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge zwei Palästinenser im Westjordanland erschossen, die Molotow-Cocktails geworfen haben.
- Ein Gericht in Istanbul hat Haftbefehle gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und weitere 36 Mitglieder der Regierung erlassen.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Türkei erlässt Haftbefehl gegen Netanjahu
- UNO: Humanitäre Hilfe für Gaza trifft weiterhin zu langsam ein
- Hamas übergibt weitere Leiche
- Aserbaidschan: «Friedenstruppen» nur bei Ende der Kämpfe
- Islamischer Dschihad kündigt Übergabe von Geisel-Leiche an
- Brandsätze geworfen – Israels Armee tötet zwei 16-Jährige
- Israels Aussenminister will Hamas-Tunnel zerstören
- Trump: Kasachstan tritt Abraham-Abkommen bei
- UNO verhandelt über US-Resolution zum Gaza Friedensplan
- Israel beendet Luftangriffe auf Hisbollah-Ziele im Südlibanon
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Krieg im Nahen Osten
Die Konflikte in Israel, im Westjordanland, im Gazastreifen und in Libanon halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg im Nahen Osten.
Quellen: Agenturen, SRF