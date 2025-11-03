- Der UNO-Sicherheitsrat debattiert über die von den USA vorgelegte Resolution zur Lage im Gazastreifen. Vorgesehen ist eine Übergangsverwaltung, sowie 20'000 Soldaten.
- Die israelische Armee hat mit Angriffen auf Ziele im Süden des Libanons begonnen.
- Angeblich kommt es an der Grenze zwischen Israel und Ägypten zu massivem Schmuggel von Waffen und Drogen. Israel hat das Grenzgebiet nun zum militärischen Sperrgebiet erklärt.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Trump: Kasachstan tritt Abraham-Abkommen bei
- UNO verhandelt über US-Resolution zum Gaza Friedensplan
- Israel beendet Luftangriffe auf Hisbollah-Ziele im Südlibanon
- Israels Armee greift Ziele im Südlibanon an
- Israel erklärt Grenze zu Ägypten zu Sperrgebiet
- Israel ruft Libanesen zum Verlassen ihrer Häuser auf
- Papst Leo empfängt palästinensischen Präsidenten Abbas im Vatikan
- Hisbollah warnt Beirut vor Verhandlungen mit Israel
- Israel: Zurückgebrachte Leiche sei ein Student aus Tansania
- Türkischer Geheimdienst trifft Hamas-Delegation in Istanbul
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Krieg im Nahen Osten
Die Konflikte in Israel, im Westjordanland, im Gazastreifen und in Libanon halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg im Nahen Osten.
Quellen: Agenturen, SRF