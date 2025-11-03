- UNO-Generalsekretär António Guterres äussert sich besorgt über die anhaltenden Verstösse gegen die Waffenruhe im Gazastreifen.
- Israel hat die sterblichen Überreste dreier Personen als diejenigen dreier ehemaliger Geiseln der Hamas identifiziert.
- Im Gegenzug hat Israel den Behörden in Gaza die Leichen von 45 Palästinensern übergeben.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- António Guterres zur Waffenruhe: «Die Verstösse müssen aufhören»
- Aussenminister in Istanbul fordern dauerhafte Waffenruhe
- Waffenruhe im Gazastreifen weiterhin fragil
- Israel übergibt 45 Leichen von Palästinensern
- Erdogan: Hamas «scheint entschlossen» für den Waffenstillstand
- Bestätigung der Festnahme von israelischer Ex-Militäranwältin
- Drei Leichen als ehemalige Hamas-Geiseln identifiziert
- Medienberichte: Israels Ex-Militäranwältin festgenommen
- Das sind die Geschehnisse in Nahost vom Wochenende
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Quellen: Agenturen, SRF