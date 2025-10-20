- US-Vizepräsident JD Vance hat sich bei seinem Besuch in Israel ungewöhnlich deutlich gegen eine Annexion des besetzten Westjordanlands durch Israel ausgesprochen.
- Die Schweiz stellt zwei Millionen Franken für humanitäre Hilfe in Gaza bereit.
- Israel muss nach einem Gutachten des Internationalen Gerichtshofes (IGH) ausreichend humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zulassen.
- Vance zu Annexion Westjordanland: Linie der USA unverändert
- Rubio: Israels Westjordanland-Vorstoss gefährdet US-Friedensplan
- WHO evakuiert 41 Kinder aus dem Gazastreifen
- Weiterhin kein Zugang zum Gazastreifen für Journalisten
- Schweiz spricht 2 Millionen Franken für humanitäre Hilfe in Gaza
- Annexion Westjordanland: Erster Schritt in Israels Parlament
- Glückskette: 4.5 Millionen für Bevölkerung in Gaza
- Cassis in Amman von jordanischem Aussenminister empfangen
- Gaza: Israel hat 30 Leichen von Palästinensern zurückgegeben
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Quellen: Agenturen, SRF