- Die Schweiz nimmt bis zu 20 verletzte Kinder aus Gaza auf. Eine erste Gruppe mit 7 Kindern und ihren 27 Angehörigen, darunter 10 Erwachsene, ist von Amman in Jordanien auf dem Weg in die Schweiz.
- Die humanitäre und medizinische Hilfe im Gazastreifen bleibt laut der Weltgesundheitsorganisation WHO trotz Waffenruhe unzureichend.
- Die US-Regierung räumt Israel Mitspracherecht bei der Zusammensetzung einer internationalen Friedenstruppe für den Gazastreifen ein. Die Truppe müsse sich aus Staaten zusammensetzen, mit denen auch «Israel sich wohlfühlt».
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- US-Botschafter in Jemen soll Gaza-Hilfe koordinieren
- Sieben Kinder aus Gaza und Angehörige kommen bald in die Schweiz
- Frau von Marwan Barghouti appelliert an Trump
- Medizinische Hilfe in Gaza stockt weiterhin – «Das ist verrückt»
- USA kommen Israels Bedenken gegenüber Gaza-Truppen entgegen
- Schweiz informiert über Aufnahme von Kindern aus Gaza
- Palästinenser: Siedler stecken Fahrzeuge in Ramallah in Brand
- Irak will von den guten Diensten der Schweiz lernen
- Reuters: USA erwägen Auflösung der Gaza Humanitarian Foundation
- Rubio über Gaza-Deal: «Wir machen gute Fortschritte»
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Krieg im Nahen Osten
Die Konflikte in Israel, im Westjordanland, im Gazastreifen und in Libanon halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg im Nahen Osten.
Quellen: Agenturen, SRF