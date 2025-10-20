- Zehntausende Menschen gingen in mehreren Städten Israels auf die Strassen, um die Herausgabe der restlichen Leichen aus dem Gaza-Streifen zu fordern.
- Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben eine gezielte Drohnenattacke im Zentrum des Gazastreifens geflogen.
- Das US-Militär soll einem Bericht zufolge eigene Drohnen über dem Gazastreifen einsetzen, um die Einhaltung der Waffenruhe zu überwachen.
Themen in diesem Newsticker
- Israel: Zehntausende fordern Rückgabe der toten Geiseln
- Trump setzt Hamas weiter unter Druck
- Israel greift Ziel im Zentrum des Gazastreifens an
- Cassis weiht neue Botschaft ein und beendet Nahost-Reise
- Gazastreifen: Palästinenser melden Verletzte nach Zwischenfällen
- Bericht: US-Drohnen überwachen Aktivitäten im Gazastreifen
- Cassis: Behandlung von Kindern aus Gaza notwendige Massnahme
- Palästinensische Gruppen wollen Technokraten-Verwaltung
- US-Botschafter in Jemen soll Gaza-Hilfe koordinieren
- Sieben Kinder aus Gaza und Angehörige kommen bald in die Schweiz
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Quellen: Agenturen, SRF