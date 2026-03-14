Die USA haben im Iran-Krieg gemäss Angaben von Präsident Donald Trump die iranische Insel Charg angegriffen.

Die Insel ist für die Ölindustrie des Landes wichtig.

Iran droht nun mit Gegenschlägen.

Die militärischen Anlagen auf der iranischen Insel Charg seien zerstört worden, schreibt US-Präsident Donald Trump auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social.

«Aus Gründen des Anstands habe ich darauf verzichtet, die Ölinfrastruktur auf der Insel auszulöschen», wie Trump weiter schreibt. Er werde diesen Entscheid überdenken, wenn der Iran oder jemand anderes die freie und sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Strasse von Hormus behindere.

Iran droht den USA

Wegen der Gefahr durch Raketen und Drohnen ist die Handelsschifffahrt durch die Strasse von Hormus praktisch zum Erliegen gekommen. Die Meerenge gehört zu den weltweit wichtigsten Routen für den Öltransport.

Derweil drohen iranische Streitkräfte mit Gegenschlägen, sollte die Öl- und Energieinfrastruktur ihres Landes angegriffen werden. Die Gegenangriffe würden sich gegen die Energieinfrastruktur von Ölkonzernen richten, die in der Region mit den USA kooperierten, berichten iranische Staatsmedien.

Wichtigster Ölhafen auf Charg

Charg liegt rund 30 Kilometer vom iranischen Festland im Persischen Golf. Irans wichtigster Ölhafen befindet sich auf der Insel. Dort wird Medienberichten zufolge fast der gesamte Ölexport des Iran umgeschlagen. Die Insel ist daher von strategisch grosser Bedeutung.