- In der Nähe des von Russland kontrollierten ukrainischen Kernkraftwerks Saporischja ist eine lokal begrenzte Waffenruhe vereinbart worden. Die IAEA hat dies bestätigt.
- Die nächste Runde der von den USA moderierten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine findet laut Wolodimir Selenski voraussichtlich Anfang März in Abu Dhabi statt.
- Zuvor hatten Vertreter der Ukraine und der USA in Genf Gespräche über den Wiederaufbau des Landes geführt.
Themen in diesem Newsticker
- Russische Angriffe auf Hafenanlagen in Odessa gemeldet
- Waffenruhe um AKW Saporischja für Reparaturarbeiten
- IWF bewilligt Ukraine Milliardenkredit
- Russlands Regionen haben Haushaltsprobleme
- Ukraine wünscht sich substanzielles Treffen mit USA und Russland
- Selenski: Trilaterale Gespräche wohl Anfang März in Abu Dhabi
- Russischer Aussenminister: Keine Frist für Frieden in der Ukraine
- Russland meldet Abschuss von 167 ukrainischen Drohnen
- Orban schlägt technische Prüfung der Druschba-Pipeline vor
- Ärger wegen Ungarn-Veto: Nato-Generalsekretär will helfen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF