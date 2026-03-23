- Estland, Lettland und Litauen haben die Nato nach den jüngsten Drohnenabstürzen im Baltikum zur Stärkung ihrer Flugabwehr aufgerufen.
- Zum ersten Mal seit Beginn des Krieges reist eine russische Delegation in die USA und wird dort von der US-Kongressabgeordneten Anna Paulina Luna empfangen. Sie ist bekannt für ihre Kritik an US-Hilfen für die Ukraine.
- Ungarn untersagt Pipeline-Betreibern ab Juli Gaslieferungen in die Ukraine. Orban nutzt die Blockade als politisches Druckmittel. Seine Wiederwahl steht im April an.
- Die Nato-Partner der USA haben ihre Verteidigungsausgaben im vergangenen Jahr um eine Rekordsumme gesteigert.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Kaja Kallas reist nächste Woche mit EU-Aussenministern nach Kiew
- Baltenstaaten: Nato muss Luftverteidigung stärken
- Kreml: Russlands Wirtschaft will für Ukraine-Krieg spenden
- Ukraine: Rolle der USA bleibt entscheidend für ein Kriegsende
- Ukraine meldet Verletzte nach Angriffen – Schäden in Russland
- Grossbritannien stockt Hilfe für ukrainische Luftverteidigung auf
- Russische Abgeordnete besuchen USA erstmals seit Kriegsbeginn
- Russland meldet Einnahme von Dorf in der Region Charkiw
- Leiten die USA für die Ukraine geplante Waffen in Nahen Osten um?
- Selenski zu Gesprächen in Saudi-Arabien
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF