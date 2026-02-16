- Ukrainischer Angriff auf russischen Hafen der Schwarzmeerflotte Sewastopol auf der Krim. Laut dem Kreml wurden 26 Drohnen abgefangen.
- Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban droht der Ukraine mit Einschränkungen der Stromversorgung.
- Russland hat erneut eine Beteiligung europäischer Vertreter an den Friedensverhandlungen mit der Ukraine abgelehnt.
Themen in diesem Newsticker
- Schweiz liefert Generatoren in die Ukraine
- Schweizer Ukrainehilfe: bislang über sechs Milliarden Franken
- Ukraine stellt Rüstungsexporte in Milliardenhöhe in Aussicht
- Ukraine-Schutzstatus S: Hälfte verdient weniger als 3000 Franken
- Öl- und Gasinfrastruktur in Poltawa bei Angriff getroffen
- AKW Saporischja nur noch an eine Stromleitung angeschlossen
- Drohnenangriff auf Hafen von Sewastopol auf der Krim
- Orban droht Ukraine mit Einschränkung der Stromversorgung
- Geheimdienst: Moskau hat über 1000 Kenianer für Krieg rekrutiert
- Russland lehnt europäische Beteiligung an Ukraine-Gesprächen ab
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Quellen: Agenturen, SRF