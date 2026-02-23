- Der Bundesrat beschliesst ein Kauf- und Importverbot von russischem Flüssigerdgas LNG und übernimmt somit weitere Teile des 19. Sanktionspakets der EU.
- Vertreter der Ukraine und der USA kommen am Donnerstag in Genf zu Beratungen über den Wiederaufbau der Ukraine zusammen.
- Zum vierten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine bekräftigen verschiedene Staaten ihre anhaltende Unterstützung. Darunter Frankreich, Grossbritannien, die EU sowie nordische und baltische Staaten. Auch die UNO-Vollversammlung drückte in einer Resolution die Unterstützung aus.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski: Gespräche auf Staatschefs-Ebene anheben
- Ukraine: Über 1700 Afrikaner kämpfen aus russischer Seite
- Bundesrat beschliesst Kauf- und Importverbot von russischem LNG
- Kroatien prüft Import von russischem Öl zur Lieferung an HU/SVK
- Merz: China soll Einfluss auf Russland nehmen
- Von der Leyen fordert Reparatur der Druschba-Pipeline
- Erste ukrainische Drohnenfabrik in Grossbritannien
- Orban: Ukraine will Ungarns Energiesystem stören
- Selenski: Ukraine und USA werden über «Wohlstandspaket» beraten
- Russland: Ukrainischer Drohnenangriff fordert sieben Tote
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF