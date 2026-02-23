 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Selenski telefoniert mit Trump zu weiteren Gesprächen

Themen in diesem Newsticker

  • Selenski telefoniert mit Trump zu weiteren Gesprächen
  • Ukraine: Über 1700 Afrikaner kämpfen aus russischer Seite
  • Bundesrat beschliesst Kauf- und Importverbot von russischem LNG
  • Kroatien prüft Import von russischem Öl zur Lieferung an HU/SVK
  • Merz: China soll Einfluss auf Russland nehmen
  • Von der Leyen fordert Reparatur der Druschba-Pipeline
  • Erste ukrainische Drohnenfabrik in Grossbritannien
  • Orban: Ukraine will Ungarns Energiesystem stören
  • Selenski: Ukraine und USA werden über «Wohlstandspaket» beraten
  • Russland: Ukrainischer Drohnenangriff fordert sieben Tote

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

10 vor 10, 23.2.2026, 21:50 Uhr

