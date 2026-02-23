- Vertreter der Ukraine und der USA haben in Genf Beratungen über den Wiederaufbau des Landes aufgenommen.
- Der Einsatz der 9M729-Rakete in der Ukraine zeigt die Erosion globaler Abrüstungsabkommen und birgt neue Gefahren für Europa.
- Der Bundesrat beschliesst ein Kauf- und Importverbot von russischem Flüssigerdgas (LNG) und übernimmt damit weitere Teile des 19. Sanktionspakets der EU.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ärger wegen Ungarn-Veto: Nato-Generalsekretär will helfen
- Treffen zwischen Vertretern der Ukraine und der USA in Genf
- Russland warnt vor britischen Truppen in der Ukraine
- Im Schatten Russlands: Polen plant Rekord-Verteidigungsausgaben
- EU will von Kirgisistan Massnahmen gegen Re-Exporte an Russland
- Kenia: Afrikaner sterben auf russischen Schlachtfeldern
- Verhandlungen in Genf bleiben festgefahren
- Bericht: Orban will Untersuchungsmission zur Ölpipeline Druschba
- EU plant Verbot für russische Ölexporte auf See
- Kanzler Merz beendet China-Reise mit Appell zu Ukraine-Krieg
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF