 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Krieg in der Ukraine Die Ukraine und die USA beraten in Genf

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Ärger wegen Ungarn-Veto: Nato-Generalsekretär will helfen
  • Treffen zwischen Vertretern der Ukraine und der USA in Genf
  • Russland warnt vor britischen Truppen in der Ukraine
  • Im Schatten Russlands: Polen plant Rekord-Verteidigungsausgaben
  • EU will von Kirgisistan Massnahmen gegen Re-Exporte an Russland
  • Kenia: Afrikaner sterben auf russischen Schlachtfeldern
  • Verhandlungen in Genf bleiben festgefahren
  • Bericht: Orban will Untersuchungsmission zur Ölpipeline Druschba
  • EU plant Verbot für russische Ölexporte auf See
  • Kanzler Merz beendet China-Reise mit Appell zu Ukraine-Krieg

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

10 vor 10, 23.2.2026, 21:50 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)