- Die trilateralen Friedensgespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA in Genf haben am Dienstag begonnen.
- Von den Gesprächen sind dem Kreml zufolge am heutigen Dienstag keine Neuigkeiten zu erwarten.
- Während der neuen Verhandlungsrunde geht der Luftkrieg unvermindert weiter.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski: 2000 Kinder aus Russland zurückgeholt
- Erster Tag der trilateralen Gespräche in Genf beendet
- Hohe Gurkenpreise sorgen für Unmut in Russland
- Ukraine: Angriffe auf neun russische Ölraffinerien in diesem Jahr
- Aussenminister Cassis heisst Teilnehmerländer willkommen in Genf
- Ukraine: Friedensgespräche mit Russland und USA in Genf gestartet
- Ukraine: Haben Ölterminal Taman angegriffen
- Frankreich gibt festgesetzten Tanker gegen Millionenstrafe frei
- Drei Tote in Donezk nach Drohnenangriff
- Kreml: Keine Neuigkeiten am Dienstag zu erwarten
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF