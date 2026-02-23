 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine EU bekräftigt anhaltende Unterstützung für die Ukraine

  • Nato-Chef: Ukraine braucht wirksame Sicherheitsgarantien
  • EU sichert Kiew weitere Unterstützung zu
  • Grossbritannien bekräftigt Unterstützung für die Ukraine
  • Macron betont Russlands dreifaches Scheitern in der Ukraine
  • Nordische und baltische Staatschefs besuchen Ukraine
  • Selenski: «Putin hat seine Ziele nicht erreicht»
  • EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen trifft in Kiew ein
  • Selenski ruft Trump zu mehr Beistand für die Ukraine auf
  • Heute vor vier Jahren: Russland fällt in die Ukraine ein
  • Russische Luftabwehr meldet 79 nächtliche Drohnenangriffe

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 23.2.2026, 21:50 Uhr

