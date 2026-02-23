- Zum vierten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine bekräftigen verschiedene Staaten ihre anhaltende Unterstützung. Darunter Frankreich, Grossbritannien, die EU sowie nordische und baltische Staaten.
- Der ukrainische Präsident Selenski betonte in einer Videobotschaft, dass Putin seine Ziele nicht erreicht habe und bekräftigte seine Bemühungen für Frieden.
- Die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas musste einräumen, dass das geplante 20. Sanktionspaket gegen Russland vorerst gescheitert ist.
