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Krieg in der Ukraine EU-Gipfel endet ohne Freigabe der Ukraine-Finanzhilfen

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Themen in diesem Newsticker

  • Trotz Orbans Ukraine-Blockade: EU will UKR-Finanzhilfe auszahlen
  • EU-Gipfel endet ohne Freigabe von Ukraine-Finanzhilfen
  • Ukraine will Gespräche über Kriegsende mit den USA fortsetzen
  • US-Führung bereitet möglichen Besuch von Lukaschenko vor
  • Zeitung: Russischer Blogger nach Putin-Kritik in Psychiatrie
  • Selenski appelliert an EU
  • Pistorius will stärkeres Engagement deutscher Firmen in Ukraine
  • Ukraine meldet Abschuss von 109 russischen Drohnen
  • Kreml verurteilt ukrainische Angriffe auf Gazprom-Anlagen
  • Russland will Frauen ohne Kinderwunsch zu Psychologen schicken

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

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Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

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Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Rendez-vous, 18.3.2026, 12:30 Uhr

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