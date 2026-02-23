- EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen trifft zu Besuch in Kiew ein.
- Anlässlich des vierten Jahrestags des Krieges hat UNO-Generalsekretär António Guterres zu einem sofortigen Waffenstillstand aufgerufen.
- Die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas musste einräumen, dass das geplante 20. Sanktionspaket gegen Russland vorerst gescheitert ist.
- Der Wiederaufbau der Ukraine wird nach Einschätzung internationaler Institutionen im kommenden Jahrzehnt über 450 Milliarden Franken kosten.
Themen in diesem Newsticker
- Nordische und baltische Staatschefs besuchen Ukraine
- Selenski: «Putin hat seine Ziele nicht erreicht.»
- EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen trifft in Kiew ein
- Selenski ruft Trump zu mehr Beistand für die Ukraine auf
- Heute vor vier Jahren: Russland fällt in die Ukraine ein
- Russische Luftabwehr meldet 79 nächtliche Drohnenangriffe
- Guterres ruft zum sofortigen Waffenstillstand auf
- Kalte Wohnungen, kein Licht: So meistern Ukrainer ihren Alltag
- WHO: Viel mehr Angriffe auf Gesundheitswesen in der Ukraine
- Ukraine: Drohnen treffen Öl-Pumpstation in Russland
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF