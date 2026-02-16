- In der in der Westukraine gelegenen Stadt Lwiw gab es mehrere Explosionen. Der Bürgermeister sprach von einem Terroranschlag.
- Kiews Sicherheitsdienste haben nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenski mehrere Attentate auf prominente Ukrainer verhindert.
- Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico will der Ukraine den Strom abdrehen, falls bis Montag nicht wieder russisches Öl in der Slowakei ankomme.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF