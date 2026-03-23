- Russland hat die Ukraine über Nacht mit mehr als 270 Drohnen angegriffen. Mindestens fünf Personen wurden getötet.
- US-Aussenminister Marco Rubio schliesst nicht aus, dass die USA für die Ukraine eingeplante Waffen auch anderweitig nutzen könnten.
- Estland, Lettland und Litauen haben die Nato nach den jüngsten Drohnenabstürzen im Baltikum zur Stärkung ihrer Flugabwehr aufgerufen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine will mit Emiraten bei Verteidigung kooperieren
- Schwere Zerstörungen und Opfer nach Drohnenangriffen in Ukraine
- Russland: Kind stirbt bei ukrainischem Drohnenangriff
- «Die mangelnde Aufmerksamkeit hat fatale Folgen für die Ukraine»
- Rubio schliesst Umleitung von Waffen in Nahen Osten nicht aus
- Rubio nennt Selenskis Äusserung zu US-Forderungen eine «Lüge»
- Kaja Kallas reist nächste Woche mit EU-Aussenministern nach Kiew
- Baltenstaaten: Nato muss Luftverteidigung stärken
- Kreml: Russlands Wirtschaft will für Ukraine-Krieg spenden
- Ukraine: Rolle der USA bleibt entscheidend für ein Kriegsende
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF