- Die Ukraine hat Russland nach Moskauer Militärangaben in der Nacht mit einem massiven Drohnenangriff überzogen.
- Wladimir Putin hat laut Kreml eine Waffenruhe in der Ukraine anlässlich des orthodoxen Osterfests angekündigt.
- Russland und die Ukraine haben in ihrem Krieg erstmals seit Februar wieder die Leichen von Soldaten ausgetauscht.
- Der Generalstabschef der französischen Streitkräfte, Fabien Mandon, hat vor einer permanenten russischen Bedrohung in Europa gewarnt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Grosser ukrainischer Drohnenangriff auf Russland
- Ukraine-Flüchtlinge verzichten seit Beschränkung auf Asylanträge
- Selenski kündigt Einhaltung eines Osterwaffenstillstands an
- Kreml kündigt offenbar Waffenruhe während orthodoxen Ostern an
- London warnt Putin wegen U-Booten in britischen Gewässern
- Moskau und Kiew tauschen mehr als 1000 Soldatenleichen aus
- Französischer General sieht permanente russische Bedrohung
- Russland hofft auf Kapazität der USA für Ukraine-Gespräche
- Tote in der Ukraine bei russischen Drohnenangriffen
- Vier Tote nach russischem Beschuss in Cherson
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF