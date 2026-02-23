 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Krieg in der Ukraine IWF bewilligt 8.1 Milliarden Dollar Kredit für die Ukraine

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Finma leitet Abwicklung der MBaer Merchant Bank ein
  • Macron kündigt neue französische Nukleardoktrin an
  • Russische Truppen erobern Dorf in der Region Dnipropetrowsk
  • IWF genehmigt Milliardenkredit für die Ukraine
  • ArcelorMittal schliesst weiteres Werk in der Ukraine
  • Stillstand der Druschba-Pipeline belastet Ukraine und EU
  • Stromausfall in Belgorod nach ukrainischen Raketenangriffen
  • Polen genehmigt umfangreiches Militärmodernisierungsprogramm
  • Hunderte Ghanaer für Russland in den Krieg gelockt
  • Kreml bestätigt Pläne für trilaterale Ukraine-Verhandlungen

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

10 vor 10, 23.2.2026, 21:50 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)