- Die nächste Runde der von den USA moderierten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine findet laut Wolodimir Selenski voraussichtlich Anfang März in Abu Dhabi statt.
- Der Kreml bestätigt die Vorbereitungen für neue trilaterale Verhandlungen, nennt aber weder Datum noch Ort.
- In der Nähe des von Russland kontrollierten ukrainischen Kernkraftwerks Saporischja ist eine lokal begrenzte Waffenruhe vereinbart worden. Die IAEA hat dies bestätigt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF