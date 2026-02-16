- Von den Friedensgesprächen über die Ukraine sind dem Kreml zufolge am heutigen Dienstag keine Neuigkeiten zu erwarten. Die Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und den Vereinigten Staaten in Genf fänden hinter verschlossenen Türen statt.
- Während der neuen Verhandlungsrunde geht der Luftkrieg unvermindert weiter.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat vor einem massiven russischen Angriff auf Energieanlagen in der Ukraine gewarnt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
