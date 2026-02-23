- Der Kreml erklärte, dass seine Kriegsziele in der Ukraine noch nicht erreicht seien und dass der Krieg fortgesetzt werde, bis dies der Fall sei.
- Zum vierten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine bekräftigen verschiedene Staaten ihre anhaltende Unterstützung. Darunter Frankreich, Grossbritannien, die EU sowie nordische und baltische Staaten.
- Der ukrainische Präsident Selenski betonte in einer Videobotschaft, dass Putin seine Ziele nicht erreicht habe und bekräftigte seine Bemühungen für Frieden.
Themen in diesem Newsticker
- Mehr als 500 ukrainische Kulturstätten beschädigt oder zerstört
- Orban beharrt auf russischem Öl vor Ukraine-Hilfen
- Grossbritannien verhängt umfangreiches Sanktionspaket
- Deutscher Bundeskanzler Merz: «Der Krieg ist zurück in Europa»
- Ukraine importiert weiter Strom – trotz slowakischer Drohung
- EU-Führung gedenkt in Kiew der ukrainischen Kriegstoten
- Kreml kündigt Fortsetzung des Ukraine-Kriegs an
- Nato-Chef: Ukraine braucht wirksame Sicherheitsgarantien
- EU sichert Kiew weitere Unterstützung zu
- Grossbritannien bekräftigt Unterstützung für die Ukraine
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF