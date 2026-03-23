- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski warnt vor einem unmittelbar bevorstehenden russischen Grossangriff.
- Laut dem ukrainischen Präsidenten liegt der Fokus der USA nun auf dem Iran-Krieg. Das habe negative Auswirkungen für die Ukraine.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski warnt vor massivem russischen Angriff
- Hoher Ölpreis: Russland verschiebt Aufbau von Rücklagen
- Drohne stürzt nahe belarussischer Grenze in Litauen ab
- Insider: Russische Ölraffinerie nach Drohnenangriff lahmgelegt
- Russland plant Drohnen-Kontrollstationen in Belarus
- Russland verliert laut Kiew bei Sturmversuchen Tausende Soldaten
- Putin räumt Wirtschaftseinbruch ein
- Gouverneur: Drohnenangriff auf russisches Treibstofflager
- Ukrainische Unterhändler waren in den USA
- Die neusten Meldungen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF