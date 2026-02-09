- Bei massiven russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf die Ukraine sind in der Nacht nach Behördenangaben mindestens vier Menschen getötet worden.
- Der russische Inlandsgeheimdienst FSB beschuldigt den ukrainischen Geheimdienst SBU, hinter dem versuchten Mordanschlag auf General Wladimir Alexejew zu stecken. Auch der polnische Geheimdienst soll gemäss Russland beteiligt gewesen sein.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Mindestens 4 Tote und Stromausfälle nach russischen Angriffen
- 100'000 Menschen in Belgorod ohne Wasser
- Russland sieht nach Anschlag auf General auch Spur nach Polen
- Kind bei russischen Angriffen in der Ostukraine getötet
- Das sind die Geschehnisse im Ukraine-Krieg vom Wochenende
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF