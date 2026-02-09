 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Krieg in der Ukraine Slowakei: Ukraine könnte mit Ölpipeline Druck auf Ungarn ausüben

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Slowakei: Ukraine könnte mit Ölpipeline Druck auf Ungarn ausüben
  • Moskau spricht von internationaler Verwaltung für die Ukraine
  • Rumänien nimmt als Beobachter an Trumps «Friedensrat» teil
  • Kallas fordert Zugeständnisse Russlands für einen Frieden
  • Russische Armee hat weiteres Dorf im Südosten eingenommen
  • Ukrainischer Ex-Energieminister Haluschtschenko festgenommen
  • Hillary Clinton: Trumps Haltung zur Ukraine ist «beschämend»
  • Ukrainischer Angriff trifft Ölhafen an Schwarzmeerküste
  • Selenski: Wahlen möglich nach zwei Monaten Waffenruhe
  • Ukraine weiterhin an Taurus-Marschflugkörpern interessiert

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 14.2.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)