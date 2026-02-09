- Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico warnt davor, dass die Ukraine mit der verzögerten Reparatur der Druschba-Ölpipeline Ungarn unter Druck setzen könne, um den Widerstand gegen eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine aufzugeben.
- Russlands Vizeaussenminister Michail Galusin bringt vor neuen Gesprächen über ein Kriegsende erneut eine internationale Übergangsverwaltung für die Ukraine unter Leitung der UNO ins Spiel.
- Die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas hat eine stärkere Einbindung Europas in Friedensbemühungen für die Ukraine gefordert. Von Russland müssten mehr Zugeständnisse verlangt werden.
- Slowakei: Ukraine könnte mit Ölpipeline Druck auf Ungarn ausüben
- Moskau spricht von internationaler Verwaltung für die Ukraine
- Rumänien nimmt als Beobachter an Trumps «Friedensrat» teil
- Kallas fordert Zugeständnisse Russlands für einen Frieden
- Russische Armee hat weiteres Dorf im Südosten eingenommen
- Ukrainischer Ex-Energieminister Haluschtschenko festgenommen
- Hillary Clinton: Trumps Haltung zur Ukraine ist «beschämend»
- Ukrainischer Angriff trifft Ölhafen an Schwarzmeerküste
- Selenski: Wahlen möglich nach zwei Monaten Waffenruhe
- Ukraine weiterhin an Taurus-Marschflugkörpern interessiert
