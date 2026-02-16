- Das nächste Treffen zu den Friedensverhandlungen soll wieder in der Schweiz stattfinden, fordert der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski.
- Russland hat erneut eine Beteiligung europäischer Vertreter an den Friedensverhandlungen mit der Ukraine abgelehnt.
- Die Aussichten für ein Kriegsende sind aus Sicht des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz düster.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Russland lehnt europäische Beteiligung an Ukraine-Gesprächen ab
- Frankreich stellt 71 Millionen für Wirtschaft und Infrastruktur
- Nato-Truppen in Lettland üben Zielschiessen mit Haubitzen
- Schweden stellt milliardenschweres Hilfspaket für Ukraine
- Kälte als Waffe – der vierte Kriegswinter in Kiew
- Ukrainische Drohnen treffen Öldepot in Russlands Region Pskow
- Europäische Geheimdienstchefs zweifeln an einem Frieden
- Offizielle Schweiz steht für weitere Verhandlungsrunden bereit
- Weitere Verhandlungsrunde in der Schweiz
- US-Senatoren fordern schärfere Sanktionen gegen Russland
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF