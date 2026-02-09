- Der Bundesrat hat einen Kredit von 32 Millionen Franken bewilligt, um in den kommenden Wochen hochleistungsfähige Generatoren und Strommodule in die Ukraine zu liefern.
- Die Ukraine beginnt laut der «Financial Times» mit den Planungen für eine Präsidentschaftswahl und ein Referendum über ein mögliches Friedensabkommen mit Russland.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski kündigt Änderungen in der Organisation der Flugabwehr an. Hintergrund sind die andauernden russischen Drohnenangriffe.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Insgesamt 1’300’000 verletzte und getötete russische Soldaten
- EU-Parlament billigt 90-Milliarden-Darlehen an die Ukraine
- Bundesrat erwidert ukrainischen Hilferuf nach Heizungen
- Beschädigung von Ostseekabel: Kapitän plädiert auf nicht schuldig
- Ukraine: Russland setzt bei Angriff 129 Drohnen ein
- Bericht: Selenski will Plan für Wahl und Referendum vorlegen
- Ukraine meldet vier Tote in Region Charkiw
- Ukraine kündigt Änderungen bei der Flugabwehr an
- Lawrow will «den Süden der Ukraine heim nach Russland holen»
- USA erwarten weitere Zusagen für Waffenkäufe für die Ukraine
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF