 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Krieg in der Ukraine Nato schätzt 1'300'000 verletzte und getötete russische Soldaten

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Insgesamt 1’300’000 verletzte und getötete russische Soldaten
  • EU-Parlament billigt 90-Milliarden-Darlehen an die Ukraine
  • Bundesrat erwidert ukrainischen Hilferuf nach Heizungen
  • Beschädigung von Ostseekabel: Kapitän plädiert auf nicht schuldig
  • Ukraine: Russland setzt bei Angriff 129 Drohnen ein
  • Bericht: Selenski will Plan für Wahl und Referendum vorlegen
  • Ukraine meldet vier Tote in Region Charkiw
  • Ukraine kündigt Änderungen bei der Flugabwehr an
  • Lawrow will «den Süden der Ukraine heim nach Russland holen»
  • USA erwarten weitere Zusagen für Waffenkäufe für die Ukraine

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 7.2.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)