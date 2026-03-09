 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Neue Gespräche über Ukraine-Krieg möglicherweise nächste Woche

  • Neue Gespräche über Ukraine-Krieg möglicherweise nächste Woche
  • Ukraine greift Raketenfabrik in russischem Brjansk an
  • EU warnt Trump vor Lockerung von Russland-Sanktionen
  • Selenski: Geldtransporter-Beschlagnahmung «Banditentum»
  • Selenski: Friedensgespräche in kommender Woche
  • Russland: Ukraine kontrolliert noch bis zu 17 Prozent von Donezk
  • Ukraine: Verbrechen gegen die Menschlichkeit an Kindern
  • Kiew sieht Dnipropetrowsk fast komplett unter eigener Kontrolle
  • Fico: Slowakei und EU einig über Öl-Transit durch Pipeline
  • Merz lehnt Lockerung der Sanktionen gegen Russland ab

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

