- Bei russischen Luftangriffen sind in der Ukraine mindestens neun Menschen getötet worden. In den Städten Nikopol und Cherson starben jeweils vier Personen.
- Die Ukraine hat Russland eine Teilwaffenruhe für Angriffe auf Energieanlagen vorgeschlagen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Vier Tote nach russischem Beschuss in Cherson
- Russland bestätigt Tod von 16 Kamerunern im Ukrainekrieg
- Ukraine meldet vier Tote bei Angriff auf Stadtbus in Dnipro
- Ukraine: Tote durch Sprengkörper und russischen Beschuss
- Selenski schlägt Waffenruhe für Angriffe auf Kraftwerke vor
- Ukrainischer Angriff setzt Öl-Anlagen in Noworossijsk in Brand
- Tote und Verletzte in Odessa nach russischen Angriffen
- Ukraine greift russisches Kriegsschiff und Bohrinsel an
- Ukraine gewinnt 480 Quadratkilometer zurück
- Das sind die Geschehnisse im Ukraine-Krieg vom Wochenende
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF