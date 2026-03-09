- Durch russische Gleitbomben sind im Zentrum der ostukrainischen Stadt Slowjansk mindestens vier Menschen getötet und 16 weitere verletzt worden. Das teilte der Chef der Militärverwaltung, Wadym Ljach, mit.
- Russlands Präsident Wladimir Putin hat mit seinem US-Amtskollegen Donald Trump telefoniert. Dies teilt der russische Aussenberater Juri Uschakow mit.
- Die EU werde der Ukraine in ihrem Konflikt mit Russland stets zur Seite stehen, unabhängig davon, was anderswo geschehe, sagte Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen.
- Russland hat die Ukraine am Samstag erneut mit Luftangriffen überzogen und allein in der zweitgrössten Stadt Charkiw im Osten zahlreiche Menschen getötet und verletzt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Russland profitiert vom Nahost-Konflikt laut EU-Ratspräsident
- Ostukraine: Tote nach russischen Bomben auf Slowjansk
- Keine Sabotage bei Unterseekabel zwischen Finnland und Schweden
- Ukraine meldet Abwehr von 122 russischen Drohnen
- USA erwägen Lockerung von Sanktionen gegen russisches Öl
- Russische Drohnenangriffe verletzen 13 Menschen in Charkiw
- Neue Eskalationsstufe zwischen Ukraine und Ungarn
- Kreml: Putin und Trump bereden globale Entwicklungen
- Selenski: Iran-Krieg verzögert Friedensgespräche weiter
- Nawalny-Team veröffentlicht staatlichen Obduktionsbericht
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF