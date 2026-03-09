 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Ostukraine: Tote nach russischen Bomben auf Slowjansk

  • Russland profitiert vom Nahost-Konflikt laut EU-Ratspräsident
  • Ostukraine: Tote nach russischen Bomben auf Slowjansk
  • Keine Sabotage bei Unterseekabel zwischen Finnland und Schweden
  • Ukraine meldet Abwehr von 122 russischen Drohnen
  • USA erwägen Lockerung von Sanktionen gegen russisches Öl
  • Russische Drohnenangriffe verletzen 13 Menschen in Charkiw
  • Neue Eskalationsstufe zwischen Ukraine und Ungarn
  • Kreml: Putin und Trump bereden globale Entwicklungen
  • Selenski: Iran-Krieg verzögert Friedensgespräche weiter
  • Nawalny-Team veröffentlicht staatlichen Obduktionsbericht

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Echo der Zeit, 3.3.2026, 18 Uhr

