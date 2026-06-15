- Die russische Ölförderung ist im Mai auf 8.7 Millionen Barrel pro Tag gesunken. Die Ukraine zielt mit Angriffen auf Russlands Energieinfrastruktur.
- Die G7-Staaten haben sich beim Gipfeltreffen in Evian darauf verständigt, den Druck auf Russland zu erhöhen und der Ukraine weitere weitreichende Waffen zu liefern.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat sich bei Bundespräsident Guy Parmelin für die Unterstützung der Schweiz für die Ukraine bedankt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukrainische Drohne trifft Reisebus mit Kindern
- Ukraine greift russischen Tanker und Brücken an
- Russische Ölförderung sinkt wegen ukrainischer Angriffe
- Dänemark entsendet 850 Soldaten ins Baltikum
- G7-Länder: «Stehen geschlossen hinter der Ukraine»
- Mehrere russische Angriffe auf Südosten der Ukraine
- G7 wollen mit neuen Sanktionen Druck auf Russland erhöhen
- Ukrainischer Kampfjet abgestürzt – Piloten tot
- Merz sieht US-Druck gegen Iran als Vorbild für Ukraine
- Putin lädt Staatschefs zu Parallelveranstaltung zum G7-Gipfel ein
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF