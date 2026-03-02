- Russland hat die Ukraine erneut mit Luftangriffen überzogen und allein in der zweitgrössten Stadt Charkiw im Osten zahlreiche Menschen getötet und verletzt.
- Innerhalb von zwei Tagen haben die Ukraine und Russland zum zweiten Mal Kriegsgefangene ausgetauscht.
- Die EU-Kommission hat Drohungen des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski gegen Ungarn und den Ministerpräsidenten Viktor Orban scharf kritisiert.
- Selenski bietet Abfangdrohnen im Austausch gegen Patriot-Raketen an, um die Sicherheit in der Nahost-Region zu stärken.
Themen in diesem Newsticker
- Protest gegen Russlands Teilnahme an Kunstbiennale in Venedig
- Zahl der Todesopfer in Charkiw erhöht sich auf 8
- Russland: Angriff auf ukrainische Energie- und Militäranlagen
- Selenski drängt nach russischem Angriff auf weitere Hilfen
- Russische Rakete trifft Haus in Charkiw – mindestens sieben Tote
- Bürgermeister von Charkiw meldet weitere Tote
- Ukrainische Behörden melden Verletzte in Charkiw
- Kiew sichert Freilassung von sieben Ukrainern in Budapest
- Russland will Flüssiggas von Europa nach Asien umlenken
- EU-Kommission rügt Wortwahl Selenskis als inakzeptabel
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF