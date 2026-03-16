- Russischer Angriff auf das ukrainische Wasserkraftwerk in Novodnistrovsk vergiftet das Trinkwasser von zehntausenden Menschen in der moldawischen Stadt Balti.
- Im Westen der Ukraine hat das russische Militär mehrere Ziele angegriffen – im Gebiet Wolyn etwa fiel für mehr als 30'000 Haushalte der Strom aus.
- Russland verschärft seine Internet-Zensur weiter – in Moskau wird das mobile Internet flächendeckend gedrosselt.
- Ukrainische Drohnenangriffe auf die Exportinfrastruktur und schlechtes Wetter bremsen die Ölausfuhren Russlands. Das Land profitiert somit wenig vom höheren Ölpreis.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Watsche für Orban durch EU-Aussenbeauftragte Kallas
- Orban blockiert weiterhin EU-Ukraine-Kredit wegen Öl-Lieferstopp
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- Friedensgespräche wegen Iran-Krieg ausgesetzt
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- Russische Angriffe im Westen der Ukraine
- Ganz Moskau ist vom mobilen Internet abgeschnitten
- Ukraine meldet Drohnenangriffe auf russische Flugzeugwerke
- Litauen: Einreiseverbote für russische Ukraine-Kämpfer
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF