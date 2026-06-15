- Bei einem schweren ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau ist eine Raffinerie in Brand geraten. Insgesamt hätte die russische Luftabwehr nach Angaben der Regierung in der Nacht 555 ukrainische Drohnen über mehreren Regionen abgefangen und zerstört.
- Die G7-Staaten haben sich beim Gipfeltreffen in Evian darauf verständigt, den Druck auf Russland zu erhöhen und der Ukraine weitere weitreichende Waffen zu liefern.
- Die EU-Kommission will die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in der EU einschränken. Das geht aus einem Brief an die Staats- und Regierungschefs hervor, die sich am EU-Gipfel treffen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Russland: 555 ukrainische Drohnen abgefangen – Raffinerie brennt
- Russland feuert mehrere ballistische Raketen auf Kiew
- Selenski spricht mit Trump und Macron
- Russische Angriffe auf Kiew
- Cassis sieht USA in der Verantwortung
- Aufnahme von Ukrainern in der EU soll eingeschränkt werden
- Ukraine trifft russischen Tanker und Brücken im Schwarzen Meer
- EU sucht diplomatische Kanäle zu Russland
- Ukraine plant Isolation der Krim durch Drohnenangriffe
- Trump: Gute Gespräche mit Putin und Selenski geführt
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF