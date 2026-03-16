- Ukrainische Drohnenangriffe auf die Exportinfrastruktur und schlechtes Wetter bremsen die Ölausfuhren Russlands. Das Land profitiert somit wenig vom höheren Ölpreis.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski ist in London. Ziel des Besuches ist, eine engere Rüstungskooperation mit Grossbritannien zu vereinbaren. Der britische Premierminister Keir Starmer forderte, trotz des Krieges im Nahen Osten «die Aufmerksamkeit auf die Ukraine zu richten».
- Drei Menschen sind in der Ukraine bei russischen Angriffen in den Regionen Saporischja und Dnipropetrowsk ums Leben gekommen.
- Kenia und Russland haben sich dem kenianischen Aussenminister zufolge darauf verständigt, dass Staatsangehörige des afrikanischen Landes nicht mehr für Russland in der Ukraine kämpfen werden.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Spanien: Nahost-Krise wird uns nicht von Ukraine-Hilfe ablenken
- Russland profitiert wenig von Ölpreisanstieg
- Sean Penn erhält «Oscar» aus Metall eines ukrainischen Zuges
- Starmer fordert anhaltende Aufmerksamkeit für die Ukraine
- Russland: Kein Landesteil mehr vor ukrainischen Drohnen sicher
- Kallas: Kein Interesse an neuen Energieabkommen mit Russland
- Selenski in London – Engere Rüstungskooperation geplant
- EU-Ratschef Costa: Gespräche mit Russland vorbereiten
- Selenski: Russische Offensive vereitelt
- Kenianer sollen nicht mehr für Russland in Ukraine kämpfen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF