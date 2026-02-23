 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Russland setzt nuklearfähige Raketen gegen die Ukraine ein

  • Russland übergibt Ukraine 1000 gefallene Soldaten
  • Gespräche über Wiederaufbau von Selenskis Ukraine in Genf
  • Russische Angriffe auf Selenskis Heimatstadt Krywyj Rih
  • Russland soll nuklearfähige Raketen in der Ukraine einsetzen
  • Deutscher Zoll durchsucht Firmen wegen Verstoss gegen Sanktionen
  • Russland greift mehrere ukrainische Städte mit Raketen an
  • Nächtliche Angriffe in Kiew
  • Selenski verleiht Wadephul Verdienstorden zweiter Klasse
  • Selenski telefoniert mit Trump zu weiteren Gesprächen
  • Ukraine: Über 1700 Afrikaner kämpfen aus russischer Seite

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

10 vor 10, 23.2.2026, 21:50 Uhr

