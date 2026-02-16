- Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Interfax ist die russische Verhandlungsdelegation in Genf eingetroffen. Dort sollen im Laufe des Tages die Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA über ein Ende des Krieges fortgesetzt werden.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat vor einem massiven russischen Angriff auf Energieanlagen in der Ukraine gewarnt.
- Polens Präsident Karol Nawrocki sieht sein Land von Russland bedroht und hat sich deshalb für ein eigenes Atomwaffenprogramm ausgesprochen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Interfax: Russische Delegation in Genf eingetroffen
- Russland meldet ukrainische Drohnenangriffe – Raffinerie brennt
- Nach Ölstopp: Ungarn und Slowakei bitten Kroatien um Hilfe
- Ukrainische Delegation in Genf eingetroffen
- Selenski: Russland wird weitere Energieanlagen angreifen
- Kiew: Ex-Energieminister der Geldwäsche verdächtigt
- Ukrainische Behörden sprechen nach Autoexplosion von Terrorakt
- Selenski kündigt neue Treffen mit Partnern an
- Zwei Jahre nach Tod Nawalnys: Mehrere Gedenkveranstaltungen
- Russland will bei Friedensverhandlungen über Gebietsfragen reden
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF