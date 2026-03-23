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Krieg in der Ukraine Sanktionierter Öltanker nahe Bosporus von Drohne getroffen

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Themen in diesem Newsticker

  • Türkischer Öltanker im Schwarzen Meer von Drohne getroffen
  • Drohnentrümmer auf rumänischem Boden gefunden
  • Russischer Angriff beschädigt Infrastruktur in Odessa-Region
  • Selenski: USA fordern einen Rückzug aus dem Donbass
  • Selenski setzt auf Waffenpartnerschaft mit den Golfstaaten
  • 15 Staatsangehörige Simbabwes bei Kämpfen für Russland getötet
  • Deutschland: Mutmassliche Russland-Spionin in Untersuchungshaft
  • Ungarn will Gaslieferungen an die Ukraine schrittweise stoppen
  • 150'000 ukrainische Haushalte sind ohne Strom
  • Drohnen aus Russland stürzen in Estland und Lettland ab

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

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Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

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Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 20.3.2026, 19:30 Uhr

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