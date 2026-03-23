- Ungarn untersagt Pipeline-Betreibern ab Juli Gaslieferungen in die Ukraine. Orban nutzt die Blockade als politisches Druckmittel. Seine Wiederwahl steht im April an.
- Wolodimir Selenski sieht die Abgabe des Donbas als Gefahr für die Sicherheit der Ukraine und Europas, während die USA auf ein schnelles Kriegsende drängen.
- Die Ukraine verhandelt mit den Golfstaaten über eine Waffenpartnerschaft. Diese hätten Interesse an der ukrainischen Expertise bei der Drohnenabwehr, sagte Präsident Selenski.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski warnt vor Geldmangel für ukrainische Verteidigung
- Russland beklagt ukrainische Angriffe auf Energieinfrastruktur
- Ungarn stoppt Gasdurchleitung in die Ukraine ab Juli
- Türkischer Öltanker im Schwarzen Meer von Drohne getroffen
- Drohnentrümmer auf rumänischem Boden gefunden
- Russischer Angriff beschädigt Infrastruktur in Odessa-Region
- Selenski: USA fordern einen Rückzug aus dem Donbass
- Selenski setzt auf Waffenpartnerschaft mit den Golfstaaten
- 15 Staatsangehörige Simbabwes bei Kämpfen für Russland getötet
- Deutschland: Mutmassliche Russland-Spionin in Untersuchungshaft
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF