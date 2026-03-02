- Die Ukraine bemüht sich um eine Verschiebung der Gespräche zur Beendigung des Kriegs. Hintergrund sei die Lage im Nahen Osten, teilt Präsident Wolodimir Selenski mit.
- Kremlchef Wladimir Putin erwägt einen Stopp der Gaslieferung an europäische Märkte, da sich «andere Märkte» eröffnen würden.
- Russland verstärkt laut der Ukraine seine Angriffe auf die Eisenbahn-Infrastruktur.
- Wegen der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran befürchtet Wolodimir Selenski Probleme für die Ukraine im Krieg gegen Russland.
Themen in diesem Newsticker
- Verletzte in der Ukraine nach russischen Angriffen
- Selenski: Bemühen uns um Verschiebung der trilateralen Gespräche
- Selenski erwartet Verzögerung bei Friedensgesprächen
- Erste Schweizer Dieselgeneratoren in Kiew angekommen
- Ukraine erhält Anfragen zur Abwehr iranischer Drohnen
- Putin erwägt Einstellung der Gaslieferungen an europäische Märkte
- Putin übergibt Budapests Aussenminister zwei Kriegsgefangene
- Slowakei stoppt Notstromlieferungen an die Ukraine
- Russland: Ukraine greift auch im Mittelmeer an
- Ukraine: Erneut Angriffe auf Bahn – Personenzug getroffen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF