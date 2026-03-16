- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski ist in London. Ziel des Besuches ist, eine engere Rüstungskooperation mit Grossbritannien zu vereinbaren.
- Drei Menschen sind in der Ukraine bei russischen Angriffen in den Regionen Saporischja und Dnipropetrowsk ums Leben gekommen.
- Kenia und Russland haben sich dem kenianischen Aussenminister zufolge darauf verständigt, dass Staatsangehörige des afrikanischen Landes nicht mehr für Russland in der Ukraine kämpfen werden.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski in London – Engere Rüstungskooperation geplant
- EU-Ratschef Costa: Gespräche mit Russland vorbereiten
- Selenski: Russische Offensive vereitelt
- Kenianer sollen nicht mehr für Russland in Ukraine kämpfen
- Kreml: Trump hat Interesse an Ukraine nicht verloren
- Polens Luftwaffe fängt erneut russischen Aufklärer ab
- Kiew: Tote nach Angriffen in Saporischja und Dnipropetrowsk
- Brand in Öldepot in Südrussland nach Drohnenangriff
- Russland wehrt grossen ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau ab
- Das waren die Geschehnisse im Ukraine Krieg der vergangenen Woche
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF