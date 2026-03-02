- Russland hat die Ukraine am Samstag erneut mit Luftangriffen überzogen und allein in der zweitgrössten Stadt Charkiw im Osten zahlreiche Menschen getötet und verletzt.
- Innerhalb von zwei Tagen haben die Ukraine und Russland zum zweiten Mal Kriegsgefangene ausgetauscht.
- Die EU-Kommission hat Drohungen des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski gegen Ungarn und den Ministerpräsidenten Viktor Orban scharf kritisiert.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski: Gemeinsame Waffenproduktion mit den Niederlanden
- Niederländischer Premierminister zu Besuch in Kiew
- Russland meldet Schäden nach ukrainischen Angriffen
- Feuer in russischem Ölterminal offenbar gelöscht
- Zahl der Todesopfer in Charkiw erhöht sich auf 12
- Protest gegen Russlands Teilnahme an Kunstbiennale in Venedig
- Zahl der Todesopfer in Charkiw erhöht sich auf 8
- Russland: Angriff auf ukrainische Energie- und Militäranlagen
- Selenski drängt nach russischem Angriff auf weitere Hilfen
- Russische Rakete trifft Haus in Charkiw – mindestens sieben Tote
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF