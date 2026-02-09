- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski beklagt den Druck auf sein Land. Zudem fordert er erneut den Nato-Beitritt.
- Die nächsten Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland stehen. Sie sollen kommende Woche in Genf stattfinden. Das EDA hat die Angaben des Kremls bestätigt.
- Bei russischen Angriffen sind mindestens sieben Menschen in der Ukraine getötet worden.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski: Wahlen möglich nach zwei Monaten Waffenruhe
- Ukraine weiterhin an Taurus-Marschflugkörpern interessiert
- Russland erleidet laut Nato-Chef Rutte «wahnsinnige Verluste»
- Selenski drängt in München zur Eile bei Hilfen
- Ukraine und IWF einig über Lockerung von Bedingungen für Kredit
- Selenski fordert vor neuen Gesprächen mehr US-Druck auf Russland
- Selenski wirbt bei Nato für «grösste Armee Europas»
- Rubio: Wir wissen nicht, ob die Russen es ernst meinen
- Chinas Aussenminister begrüsst Gespräche Europas mit Russland
- Verletzte und eine Tote nach russischen Angriffen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF