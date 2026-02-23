- Vertreter der Ukraine und der USA kommen am Donnerstag in Genf zu Beratungen über den Wiederaufbau der Ukraine zusammen.
- Zum vierten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine bekräftigen verschiedene Staaten ihre anhaltende Unterstützung. Darunter Frankreich, Grossbritannien, die EU sowie nordische und baltische Staaten. Auch die UNO-Vollversammlung drückte in einer Resolution die Unterstützung aus.
- Laut EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird die Europäische Union der Ukraine den geplanten Kredit von 90 Milliarden Euro trotz des Vetos von Ungarn auszahlen – «auf die eine oder andere Weise».
Themen in diesem Newsticker
- Selenski: Ukraine und USA werden über «Wohlstandspaket» beraten
- Russland: Ukrainischer Drohnenangriff fordert vier Tote
- Selenski kündigt Gespräche mit USA an
- Ukraine: vier Tote nach russischen Angriffen
- USA ermahnen Ukraine zur Rücksicht auf Wirtschaftsinteressen
- Selenski lehnt Reparatur der Druschba-Pipeline ab
- Solidaritätskundgebungen in der Schweiz für die Ukraine
- Druschba-Pipeline: Selenskyj hält Reparatur für unnötig
- EU will Ukraine-Kredit «auf die eine oder andere Weise» zahlen
- UNO-Vollversammlung drückt Ukraine ihre Unterstützung aus
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF