- Die nächsten Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland stehen. Sie sollen kommende Woche in Genf stattfinden. Das EDA hat die Angaben des Kremls bestätigt.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat russischen Forderungen nach einer Preisgabe des Donbass erneut eine klare Absage erteilt.
- Bei russischen Angriffen sind mindestens sieben Menschen in der Ukraine getötet worden.
Themen in diesem Newsticker
- Trump zu Verhandlungen: Selenski muss sich bewegen
- Selenski lehnt Rückzug aus dem Donbass ab
- Cassis: Schweiz primär für Organisation der Gespräche zuständig
- Merz sagt Ukraine weitere Unterstützung zu
- Kasparow: Kein Kriegsende in diesem Jahr
- Merz und Rubio sprachen über Ukraine
- EDA bestätigt Gespräche in Genf
- Bericht: China schätzt «traditionelle Freundschaft» zu Ukraine
- Schneckentempo: Rutte spottet über russische Streitkräfte
- Kreml: Neue Ukraine-Gesprächsrunde in Genf
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF