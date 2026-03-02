- Russland bereitet dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski zufolge eine neue Welle von Angriffen auf die Infrastruktur, Logistik und Wasserversorgung der Ukraine vor.
- Der IWF hat der Ukraine einen Milliarden-Kredit genehmigt. Die Mittel sollen das Haushaltsdefizit decken und die Stabilität des Finanzsystems sichern.
- Die nächste Runde der von den USA moderierten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine findet laut Wolodimir Selenski voraussichtlich Anfang März in Abu Dhabi statt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
- Brand in russischem Tanklager gelöscht
- Selenski: Russland bereitet neue Angriffswelle auf Logistik vor
- Ukraine in wenigen Tagen bereit für Verhandlungsrunden mit EU
- Russland: Fortsetzung der Ukraine-Gespräche in unserem Interesse
- Moskau: 67 Drohnen über Schwarzem Meer abgeschossen
- Ukraine: Kriegswinter überstanden, aber kein Durchbruch
- Das sind die Geschehnisse vom Wochenende:
