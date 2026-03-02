- Wegen der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran befürchtet Wolodimir Selenski Probleme für die Ukraine im Krieg gegen Russland.
- Russland bereitet dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski zufolge eine neue Welle von Angriffen auf die Infrastruktur, Logistik und Wasserversorgung der Ukraine vor.
- Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben im Gebiet Saporischja seit Ende Januar neun Siedlungen zurückerobert und setzen ihren Gegenangriff an der südöstlichen Front fort.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski sorgt sich um Nachschub für Ukraine
- Russland zieht wegen eingefrorener Gelder vor EU-Gericht
- Russische Angriffspläne laut Selenski unrealistisch
- Ukraine: Verzeichnen Geländegewinne im Süden
- Acht Tote durch russische Angriffe
- Brand in russischem Tanklager gelöscht
- Selenski: Russland bereitet neue Angriffswelle auf Logistik vor
- Ukraine in wenigen Tagen bereit für Verhandlungsrunden mit EU
- Russland: Fortsetzung der Ukraine-Gespräche in unserem Interesse
- Moskau: 67 Drohnen über Schwarzem Meer abgeschossen
Quellen: Agenturen, SRF