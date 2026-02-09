- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat seine Forderung nach einer Waffenruhe vor möglichen Neuwahlen erneuert. Es sei schwierig, in Kriegszeiten eine Abstimmung zu organisieren, sagte er an der Münchner Sicherheitskonferenz.
- Russland muss nach Angaben von Nato-Generalsekretär Mark Rutte im Krieg gegen die Ukraine derzeit «wahnsinnige Verluste» hinnehmen. In den vergangenen zwei Monaten habe die russische Armee rund 65'000 Soldaten verloren.
- US-Aussenminister Marco Rubio hat in München eingeräumt, dass es unklar ist, ob Russland in den von US-Präsident Donald Trump initiierten Friedensgesprächen für die Ukraine wirklich verhandlungsbereit ist.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski: Wahlen möglich nach zwei Monaten Waffenruhe
- Ukraine weiterhin an Taurus-Marschflugkörpern interessiert
- Russland erleidet laut Nato-Chef Rutte «wahnsinnige Verluste»
- Selenski drängt in München zur Eile bei Hilfen
- Ukraine und IWF einig über Lockerung von Bedingungen für Kredit
- Selenski fordert vor neuen Gesprächen mehr US-Druck auf Russland
- Selenski wirbt bei Nato für «grösste Armee Europas»
- Rubio: Wir wissen nicht, ob die Russen es ernst meinen
- Chinas Aussenminister begrüsst Gespräche Europas mit Russland
- Verletzte und eine Tote nach russischen Angriffen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF